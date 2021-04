To menn tiltalt for drap på Sian-aktivist – forsvarar krev rettssaka utsett

innenriks

Lid, som var aktiv i den islamfiendtlege organisasjonen Sian, vart funnen død i leilegheita si i Suldalen i Kristiansand 3. oktober. Han døydde av kveling, ifølgje tiltalen frå Kristiansand tingrett, skriv NRK.

20. oktober opplyste politiet at dei hadde arrestert tre menn i 30-, 40- og 50-åra som alle då vart sikta for drap eller medverknad til drap.

Den tredje og yngste av dei tre arresterte er no sikta for å ha rana Lid, ifølgje NRK. Ifølgje kanalen meiner politiet at han sat i bilen medan dei to andre utførte valden.

Krev saka utsett

Rettssaka skal starte måndag, men den eldste av dei to drapstiltalte krev saka utsett, opplyser forsvararen til mannen, advokat Torleiv Drangsland, til NRK.

– Vi meiner bevisoppgåva nok er ufullstendig, og at påtalemakta kjem til å føre bevis utover det som blir fremja der, seier Drangsland til NTB.

– Den andre delen, som kanskje er endå viktigare, er det at vi ønskjer å gjere eigne undersøkingar. Og det får vi ikkje høve til når dei dumpar store mengder bevis på oss med så kort tid, legg han til.

Uklart motiv

Motivet er ukjent, men politiet har sagt at det ikkje grunn til å tru at det er eit politisk motivert drap.

Kjelder har opplyst til NRK at Lid dreiv med kjøp og sal av narkotika, og at han ofte hadde mykje kontantar heime. Dei tre som har vore sikta i saka, har vore innblanda i narkotikasaker tidlegare.

I tiltalen heiter det at Lid var forslått då han vart funnen død i leilegheita. Dei tiltalte skal visstnok ha teke med seg amfetamin, ei hagle, ein berbar PC og ein mobiltelefon frå Lids leilegheit.

Drangslands klient, som er den eldste av dei to drapssikta, erkjenner ikkje straffskuld.

– Han erkjenner å ha vore med til Suldalen, men erkjenner ikkje å ha vore med på dei handlingane som er beskrivne i tiltalen, seier Drangsland.

Tidlegare straffedømt

Ifølgje NRK var Lid straffedømt fleire gonger, og han skal ha vorte pålagt fleire besøksforbod, mellom anna mot utleigarar av leilegheiter han har leigd.

Han skal òg ha vorte dømt for hærverk og sjikane, skremmande og plagsam åtferd, oppbevaring av våpen og ammunisjon, og dessutan bruk og innehav av mindre mengder narkotika.

