Saka om Ap-nachspiel i Bodø lagt bort på nytt

Saka dreier seg om Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran og sju andre som førre månad samla seg til nachspiel på eit hotellrom i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Påtalemakta har komme til at samlinga ikkje kan sjåast på som eit arrangement og legg bort saka.

– Statsadvokaten i Nordland har vurdert saka på nytt og komme til at ingen kan straffast for samlinga på hotellrommet laurdag 13. mars 2021, verken etter den nasjonale forskrifta eller den lokale forskrifta gjeldande for Bodø kommune, skriv Nordland statsadvokatembete.