Opposisjonen tek Solbergs førelegg «til etterretning»

innenriks

– Dette er vurderinga til politiet, og vi tek ho til etterretning. Reglane gjeld for alle, og slik skal det vere. Reaksjonen på regelbrotet er ei vurdering for politiet, og ikkje eit politisk spørsmål, derfor har vi ikkje nærare kommentarar, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Politiet kunngjorde fredag at statsministeren får 20.000 kroner i bot for rolla hennar i å arrangere ein middag på ein restaurant i Geilo i vinterferien i høve at ho fylte 60 år.

– Vi tek til etterretning at politiet har valt å påleggje statsministeren eit førelegg for brot på regelverket. Det beviser at det ikkje er nokon forskjell på ho som lagar regelverket og vanlege folk. Det skal det heller ikkje vere, seier Frp-leiar Siv Jensen.

Ber om innsyn

VG har tidlegare skrive om dokument sendt mellom departement om saka, som offentlegheita ikkje har fått innsyn i. Arbeidarpartiet krev full innsyn.

– No forventar eg at offentlegheita får innsyn i dei hemmeleghaldne regjeringsdokumenta knytt til denne saka. Grunngivinga for å ikkje gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikkje ville forstyrre ei etterforsking som gjekk føre seg. No som etterforskinga er over, forventar eg at Solberg set ein stoppar for hemmeleghaldet, seier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).

Ap-leiar Jonas Gahr Støre reagerer slik på avgjerda til politiet:

– Eg synest politiet gav ei grundig grunngiving for avgjerda si som det er verd å lytte til, seier han.

Moxnes: Skulle berre mangle

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner at det berre skulle mangle at statsministeren får førelegg.

– Dette skulle berre mangle. Det må vere likskap for lova, og altfor sjeldan blir maktpersonar stilte til ansvar, seier han til NTB.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum konstaterer at politiet gjer jobben sin.

– Politiet gjer jobben sin og vi tek til etterretning konklusjonen deira. Vi har ingen ytterlegare kommentarar, seier han.

(©NPK)