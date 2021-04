Ny rekord i talet på koronainnlagde på Ahus

innenriks

Dei fleste pasientane er mellom 50 og 70 år, opplyser avdelingssjef på infeksjonsmedisin Jan Erik Berdal på Akershus universitetssjukehus til Romerikes Blad.

– Men vi har òg innlagde pasientar under 29 år, og nokon mellom 30 og 39. Også elles friske covid-pasientar under 40 år har vore alvorleg sjuke og med behov for respirator, seier han.

Fredag var 66 pasientar med covid-19 innlagt på Ahus. Same dag vart nok eit dødsfall ved sjukehuset kjent. I alt har Ahus hatt 51 koronadødsfall, ifølgje avisa.

(©NPK)