Mann siktet for valdtekt i Bergen

Valdtekta skjedde på ein offentleg stad, og politiet har etterforska saka sidan i fjor haust, skriv Bergensavisen.

Fredag blir han framstilt for fengsling i Bergen tingrett.

– Vi vil be om fire vekers varetektsfengsling og viser til fare for øydelegging av bevis, opplyser politiadvokat Trine Frantzen i Vest politidistrikt.

Politiet vil òg be om at fengslingsmøtet går for lukka dører og krevje forbod mot offentleg attgjeving av rettsavgjerda.

Mannen er avhøyrd fleire gonger og nektar straffskuld.

