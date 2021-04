Krevjande sporingsarbeid etter koronadødsfall i konspirasjonsmiljø

innenriks

– Dette er marerittet til smittevernstyresmaktene. Det er ein motkultur som spreier smitte og som ikkje samarbeider, understrekar kommuneoverlege Are Løken i Gran til avisa Hadeland.

NTB er kjent med av avdøde var ei profilert stemme i det norske konspirasjons- og antivaksinemiljøet.

Kommuneoverlegen seier at mannen som døydde tysdag, skal ha hatt betydelege symptom i to veker før han døydde. Koronasmitten vart stadfesta etter at han døydde.

Avdøde skal ha hatt arrangement i heimen sin 26. og 27. mars. Kommuneoverlege Løken seier til avisa at Gran kommune vil melde arrangementet til politiet.

Koronafornektarar

Kommuneoverlegane i både Gran og Jevnaker fortvilar over det dei beskriv som eit ekstremt krevjande smittesporingsarbeid. Kommuneoverlege Marthe Bergli i Jevnaker seier nærkontaktar har gitt smittesporarane feilaktige opplysningar i saka.

– Vi får ikkje opplyst om kven som har vore nærkontaktar med kven, og i ettertid viser det seg at vi har fått opplysningar som ikkje stemmer.

Ho seier det i denne samanhengen knyter seg til personar som fornektar at korona finst.

Ber alle teste seg

Gran kommune ber på nettsidene sine alle som var på arrangementet hos avdøde helga før påske om å teste seg.

– Gran kommune har vorte kjent med at det vart halde to arrangement, fredag 26. og laurdag 27. mars, på eigedommen til mannen. Vi veit ikkje kor mange og kven som har delteke på arrangementet, men ber deltakarane om å ta ein koronatest så snart som mogleg, skriv kommunen torsdag kveld.

Alle arrangement er forbodne i kommunen, men ifølgje NRK skal det ha vore opp mot 20 deltakarar til stades.

På nettsidene til avdøde går det fram at han har hatt fleire arrangement på garden sin. I slutten av mars var temaet Trump og kven som styrer i USA. På eittårsdagen for nedstenginga av Noreg, 12. mars i år, var temaa koronatiltak og maktmisbruk.

