Jussprofessor om Geilo-avgjerda: – Pussig

– Eg synest det er noko pussig at Solberg blir straffa hardare enn Finnes når det er Finnes som har hovudansvar for å gjennomføre arrangementet, seier Marthinussen, som er jussprofessor ved Universitetet i Bergen.

Han etterlyser ei betre grunngiving frå politiet.

– Det er noko merkeleg når medverkaren blir straffa så mykje hardare enn hovudmannen, seier Marthinussen til NTB.

«Landets fremste tillitsvalte»

Politiet har pålagt statsministeren eit førelegg på 20.000 kroner for restaurantmiddagen på Geilo, medan ektemannen får påtaleunnlating, sjølv om det var han som hadde hovudansvar for dei praktiske førebuingane. Politiet grunngir reaksjonen med at statsministeren er «landets fremste tillitsvalgte».

Tilfelle førte til at Solberg sjølv ikkje deltok i middagen, som var i strid med den nasjonale koronaforskrifta fordi fleire enn ti personar deltok. Men politiet held henne likevel ansvarleg som medarrangør.

Marthinussen opnar for at ein del stillingar kan gi skjerpa plikter.

– Men vi straffar ikkje ein statsminister strengare enn andre menneske for å køyre for fort, berre fordi det er statsministeren, seier han.

– Lova er lik for alle, og brot som ikkje er direkte knytt til rolla di som yrkesutøvar eller særlege føresetnader du har, skal i utgangspunktet straffast likt, uavhengig av om du er kong Salomo eller Jørgen hattemakar.

– Ganske alvorleg

Marthinussen meiner likevel det viktigaste i saka er at politiet stadfestar at restaurantmiddagen var eit straffbart arrangement.

– Det er ganske alvorleg, siger han.

– Solberg har vore ærleg på rolla si, og det skal ikkje så mykje til for å bli ramma av medverknad.

Familiemiddagen fann stad på restauranten Hallingstuene på Geilo fredag 26. februar. Familien var samla på Geilo i samband med Solbergs 60-årsdag, men Solberg sjølv utevart frå akkurat denne middagen fordi ho drog inn til Ullevål sjukehus på grunn av problem med eit auge.

