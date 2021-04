Jubel i Ap og Høgre over global minstesats for selskapsskatt

innenriks

– Forslaget kan motverke skadeleg skattekonkurranse mellom land ved å hindre eit «kappløp mot botnen». Samtidig kan det bidra til å motverke at multinasjonale selskap utnyttar forskjellar i skattereglane i land for å redusere den samla skattebelastninga si, skriv finansminister Jan Tore Sanner (H) i ein e-post til Dagens Næringsliv.

Måndag varsla USAs finansminister Janet Yellen at USA jobbar for å få på plass ein global minstesats for selskapsskatt. Ei global løysing kan bli ein realitet allereie til sommaren.

Onsdag gav G20-landa si fulle støtte til forslaget. Det amerikanske initiativet har òg fått ei varm mottaking frå EU, Tyskland, Frankrike og IMF (Det internasjonale pengefondet).

Arbeidarpartiet er òg glad for at USA no er tilbake på banen for å kjempe mot internasjonal skattekonkurranse.

– Ein internasjonal minstesats på selskapsskatten er interessant så lenge satsen blir høg nok. Er den for låg, blir ikkje problemet løyst, seier Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen, som meiner satsen ikkje bør vere under det gjennomsnittlege nivået i Europa, rundt 20-talet.

