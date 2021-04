innenriks

– Folkehelseinstituttet meiner det er bra at dette blir teke på alvor og at EMA går i djupna for å undersøkje kva dette dreier seg om. Vi tek dette med vidare i vurderingane våre rundt bruk av vaksinen i Noreg, seier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Bakteppet er at EUs legemiddelbyrå EMA har starta ei eiga undersøking etter at det er meldt om fire alvorlege tilfelle av blodproppar i kombinasjon med få blodplater hos personar som har fått Janssen-vaksinen.

