Dei regionale tiltaka for ti kommunar i Nordland blir avslutta

Dei regionale tiltaka har vore innførte i kommunane Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Etter tilråding frå Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvaltar blir tiltaka avslutta ved midnatt, natt til måndag 12. april.

– Regionen har kontroll på smittesituasjonen. Både statsforvaltar og kommunane opplever at smitteverntiltaka blir følgde opp, at testkapasiteten er god og at det er god kapasitet i helsetenesta. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvaltar tilrår at dei regionale tiltaka blir avslutta. Regjeringa har følgt tilrådinga og ønske frå kommunane, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Medan Bodø kommune har hatt tiltaksnivå A – det strengaste tiltaksnivået, har resten av dei ni kommunane hatt tiltaksnivå C.