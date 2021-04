878 nye koronasmitta siste døgn

innenriks

Tysdag vart det registrert 900 nye smitta og onsdag var talet 933.

Ved midnatt natt til fredag var det registrert 101.960 koronasmitta personar her i landet sidan februar i fjor, viser førebelse tal. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 5.190 nye smittetilfelle i Noreg. 4,7 millionar koronatestar er til no utførte her i landet.

I alt 778.906 personar har fått første dose av koronavaksinen, og 291.112 personar har fått andre dose.

Torsdag var 298 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var ni færre enn dagen før.

Til saman er 684 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

62,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppa under 50 år er det meldt om 15 dødsfall i Noreg.

(©NPK)