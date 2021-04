20 nye smittetilfelle i Drammen

innenriks

For dei andre 18 er smittevegen kjend, opplyser Drammen kommune.

20 nye smitta er det nest lågaste talet i kommunen sidan den kraftige smitteauken for éin månad sidan. Talet er òg lågare enn det som vart rapportert gjennom påskedagane.

– Vi må framleis vente litt før vi konkluderer om korleis påska har påverka smitteutviklinga i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har ein god del færre tilfelle enn dei to tidlegare dagane, seier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Dei siste to vekene er det påvist 393 nye smittetilfelle i Drammen, 28 færre enn det som vart rapportert for førre tovekersperiode i går, og nesten ei halvering i løpet av to veker.

