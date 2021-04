innenriks

– I år har vi dessverre teke svært mange som køyrer for fort, seier UP-sjef Steven Hasseldal til P4.

Han trur at sidan trafikken har vore meir spreidd utover dagane i påska og det har vore mindre kø, så har fleire falle for freistinga til å trykkje for hardt på gasspedalen.

Trass i heile 2.691 forenkla førelegg på grunn av høg fart, så er det færre som har mista førarkortet. Berre 158 sjåførar fekk beslaglagt sertifikatet denne påska, mot over 300 dei siste åra.

(©NPK)