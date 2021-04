Innspurt i Stortinget: 79 nye saker på bordet

innenriks

Det var SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås som var først ut då Stortinget starta møtet sitt torsdag formiddag. Ho la fram tre representantforslag, mellom dei eitt om gratis SFO.

Så la Framstegspartiets Hans Andreas Limi fram to forslag, medan Raudts partileiar Bjørnar Moxnes følgde på med ni forslag. Og slik heldt det fram.

Etter kvart var det Per Espen Stoknes frå MDG som stod for tur. På det tidspunktet var 64 ulike representantforslag allereie overrekte til stortingspresidenten.

– Ja, gode president, det som trengst no, er to forslag til, sa Stoknes.

Han fremja så forslag om lågare kjøttforbruk og klimaomstilling.

Siste frist

Til slutt hadde stortingspresident Tone W. Trøen fått 79 nye representantforslag på bordet.

– Då ville det sjølvsagt vore freistande for presidenten å spørje om det skulle vere litt meir før vi stengjer. Men det spør ho ikkje om, sa stortingspresidenten, til stor latter i salen.

Trøen kunne vidare forsikre om at forslaga ville bli behandla på reglementsmessig måte.

Flodbølgja kjem av at representantforslag må leggjast fram før 10. april for at Stortinget skal rekke å behandle dei før valet.

Det er òg venta at regjeringa vil leggje fram eit betydeleg tal saker i statsråden på fredag.

Ap heldt igjen

I stortingssalen var det Framstegspartiets representantar som var dei aller ivrigaste. Dei presenterte i alt 26 nye forslag, tett følgt av Senterpartiet, som la fram 24 forslag.

Dei nye sakene gjeld ei rekkje ulike spørsmål, som regulering av elsparkesyklar, norsk filmproduksjon, realisering av Nord-Noreg-banen, bruk av bompengeinntekter, biogass, tannhelse og tillaten fart for mopedar.

Arbeidarpartiet valde for sin del å vere meir tilbakehaldne og la berre fram to representantforslag i møtet på torsdag. Arbeidarpartiets stortingsrepresentant Terje Lien Aasland meiner mykje av det andre parti har lagt fram, ber preg av å vere symbolsaker.

– Utgangspunktet vårt er at vi berre fremjar forslag som vi meiner det er viktig at blir vedteke i Stortinget, seier Aasland til NTB.

Han reknar med mykje arbeid og lange kveldar framover.

– Vi skal nok klare å handtere det. Men vi må prioritere.

(©NPK)