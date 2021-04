Fredag held norsk arbeidsliv pusten

innenriks

Klokka 10 fredag startar meklinga mellom LO, YS og NHO på Hotell Opera i Oslo sentrum. Mykje står på spel. Om ikkje partane finn fram til semje hos Riksmeklaren innan midnatt natt til søndag, kan Noreg vakne til stillstand i praktisk talt alle rutebussar og ei rekkje ferjesamband. Meir enn 23.500 LO-medlemmer og 5.500 YS-bussjåførar vil gå ut i streik allereie i første uttak.

LO tek ut medlemmer frå kollektivtransporten og ferjetrafikken, men også i bransjar som bygg og anlegg, mat- og drikkeproduksjon, og dessutan enkelte industribedrifter. Dei vel derimot å skjerme hardt koronaramma næringar som reiseliv og restaurant.

– Vi går inn i denne meklinga med mål om å bli samde. Samtidig konstaterer eg at det ikkje har vore mogleg å bli samd med NHO så langt. Over 23.000 LO-medlemmer i privat sektor står klare til å streike frå søndag og ta kampen for heile arbeidslivet mot NHOs provoserande krav om reallønnsnedgang, seier fungerande LO-leiar Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Mellomoppgjer

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ønskjer ikkje å kommentere meklinga før ho byrjar.

Partane er kalla inn til Riksmeklaren etter at LO og NHO braut forhandlingane 25. mars. Oppgjeret i år er eit såkalla mellomoppgjer, der det berre blir forhandla om lønn. Det har ikkje vore streik i eit mellomoppgjer sidan før krigen.

Usemja mellom partane handlar i stor grad om etterverknadene av koronapandemien. NHO og arbeidsgivarane meiner norsk næringsliv må skjermast mot for bratt stigning i løn etter pandemien og ber om moderasjon i industrilønningane for å ta vare på norsk konkurransekraft.

LO vil sikre kjøpekrafta

Det er anslått at lønnsauken vil bli på 2,2 prosent. Det er i realiteten ei svekking av kjøpekrafta, sidan forventa prisvekst ligg på 2,8 prosent. Dette er svært vanskeleg for LO og YS å svelgje. Dei krev at kjøpekrafta må haldast oppe, og at låglønte må sikrast eit ekstra tillegg.

Følsvik har tidlegare uttalt til NTB at LOs krav er moderate.

– Vi har i utgangspunktet eit moderat krav om å sikre, ikkje auke kjøpekrafta. Det er jo ei sterk føring for moderasjon. Vi har eit veldig klart mandat frå representantskapet vårt. Det er heilt uaktuelt å akseptere ein reallønnsnedgang, slår LO-leiaren fast.

Forhandlingane for frontfaget er svært viktige fordi dei dannar ei ramme for lønnsauken, og dermed legg norma for andre sektorar. I slutten av april skal offentleg sektor byrje lønnsforhandlingane sine.

Både lærarar og sjukepleiarar krev eit solid lønnsløft etter å ha stått i frontlinja til pandemien gjennom det siste året. Offentleg tilsette reagerer òg på at dei var åleine om å halde seg til fjorårets ramme på 1,7 prosents auke.

