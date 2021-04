innenriks

Brannvesenet opplyser at dei har kontroll på brannen.

Vedkommande som er registrert på den aktuelle adressa, er ikkje gjort greie for, men bygget er søkt gjennom utan at nokon er funne, ifølgje Adresseavisen. Politiet har ingen indikasjonar på at personen var heime då det byrja å brenne.

Det var mykje røyk og synlege flammar, ifølgje politiet, som seier at tre leilegheiter har fått store skadar som følgje av brannen.

