292 nye koronasmitta i Oslo siste døgn – talet på smitta har passert 30.000

Smittetala er no høgast i Alna bydel med 990 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det vart registrert 43 nye smitta i bydelen siste døgn.

Deretter følgjer Stovner med 960 og Søndre Nordstrand med 871.

Vestre Aker har framleis dei lågaste smittetala. Der er smittetrykket på 213 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og her er det registrert seks nye smitta siste døgn.

Totalt er 30.100 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Det svarer til 29,7 prosent av dei koronasmitta i Noreg.

