Virke: – Ønskjer oss meir konkrete datoar

Ivar Horneland Kristensen meiner det framleis er stor uvisse for dei hardast ramma bransjane. Han seier til NTB at planen som kom onsdag, ikkje gav den tryggleiken som er nødvendig for å planleggje å ta tilsette tilbake.

– Det er viktig at verksemdene får moglegheit til å halde ope med treffsikre smitteverntiltak heller enn å halde stengt. Derfor må regjeringa snarast mogleg forlengje lønnsstøtteordninga, opprette ei refusjonsordning for arbeidsgivarperioden for nye permitterte og setje ned renter og ytterlegare utsetje innbetaling av skattar og avgifter, seier Kristensen.

