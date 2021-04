Støre har tru på ruskompromiss

innenriks

Ap-leiaren har til no valt å halde for seg sjølv kva han meiner om regjeringsforslaget til rusreform for ikkje å leggje lokk på debatten i partiet. Men overfor NTB lettar Støre litt på sløret:

– Vi har frå dag éin teke dette på stort alvor. Vi har mål om ei rusreform i det noverande programmet vårt og i forslaget til nytt program. Men det skal vere ei reform som er heilskapleg, som ser på viktige spørsmål knytt til hjelpetiltak, ettervern og kapasitet til oppfølging, og som kan bidra til å gi reell hjelp til dei som treng det, seier han.

Steile frontar

Frontane har vore steile i det nest største partiet i Noreg rundt regjeringsforslaget til rusreform, der eitt av hovudgrepa er at narkotika framleis skal vere forbode, men at mindre mengder til eige bruk ikkje lenger skal straffast.

Reforma skal behandlast av Stortinget seinare i vår. Men sidan både Senterpartiet og Frp seier nei til å avkriminalisere bruk og rådvelde, blir Ap tunga på vektskåla for eit ja eller nei til reforma.

Derfor har det vore knytt stor spenning til kva partiet vil vedta på landsmøtet neste helg.

I utkastet til Aps nye partiprogram heiter det at narkotika framleis skal vere forbode, men at «Arbeidarpartiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjonar for bruk og rådvelde av narkotika frå justissektoren til helsetenesta».

Ordlyden kan tolkast som ein avkriminalisering, men Ap har førebels late vere å bruke begripe eksplisitt i programmet, som skal vedtakast på landsmøtet.

Meir etande

Aps redaksjonskomité jobbar no med å gjere teksten meir etande både for dei kreftene i partiet som ikkje liker tanken på å liberalisere narkotikapolitikken, og dei som vil ha reform.

– Når det er landsmøtet som kjem til å avgjere dette, så gjer vi det grundig, mellom anna gjennom redaksjonskomiteen, seier Støre.

Blant dei som har vendt tommelen ned for rusreforma til regjeringa, er fylkeslaga i Vestfold og Telemark, Nordland og Finnmark. Eitt av argumenta er at reforma opnar dørene på vid vegg for ungdom som vil eksperimentere med rus.

Andre, mellom dei fylkesleiarane i Agder, Rogaland og Vestland, meiner det vil vere svært uheldig om Ap seier nei til ei behandlingsreform. Også storbyar som Oslo og Bergen, og dessutan AUF går inn for å seie ja til reforma.

Ifølgje Støre er komiteen no i samtalar med begge sider.

– Desse samtalane går føre seg og er grundige, og vi brukar òg det som kom fram i høyringa i Stortinget, som jo var ein heil dag med innspel frå ulike fagmiljø, pluss at vi er i kontakt med fagmiljø sjølv, seier Støre.

To omsyn

– Har du håp om at landsmøtet kan lande ein meir omforeint posisjon i denne saka hos dykk?

– Det meiner eg er klart mogleg. Dette er eit viktig tema, med stort engasjement, så vi gjer det på grundig vis. Men eg har håp om det, seier Støre.

– Vil du gå ut med kva du vil tilrå, der du meiner de bør lande?

– Det overordna er at vi må sikre god hjelp til dei som treng hjelp, og at vi samtidig kan sikre at Noreg, som har låg narkotikabruk samanlikna med andre land, kan halde oppe dette. Det handlar om å finne gode løysingar som tek vare på dei to omsyna, slår Ap-leiaren fast.

Ap held landsmøtet sitt 15. til 17. april.

(©NPK)