Sp kallar statsministeren inn til høyring i Bergen Engines-saka

innenriks

Solberg er leiar for tryggingsutvalet til regjeringa, men har så langt vore taus om det omstridde salet av motorfabrikken i Bergen til det russiskeigde selskapet TMH International, påpeikar Senterpartiets Emilie Enger Mehl, som er saksordførar i saka.

– Når både Statsministerens kontor og heile fire departement har visst om saka utan å gripe inn, svekkjer det tilliten til tryggingsarbeidet til regjeringa. Kommunikasjonen og koordineringa har vore ein farse. Vi må få tryggleik for at dette ikkje vil skje igjen, seier Mehl til NTB.

Utanriks- og forsvarskomiteen held høyring om saka i slutten av april.

– Ikkje teke på alvor

Justisminister Monica Mæland (H) kunngjorde 23. mars at regjeringa hadde vedteke å stanse salet av tryggingsomsyn, etter sterkt press frå Stortinget.

Samtidig vart det nyleg kjent at ein tilsett i Utanriksdepartementet i chattemeldingar på Facebook hadde opplyst noverande Bergen Engines-eigar Rolls-Royce om at salet neppe kunne stansast med norsk lov.

Mehl meiner dette stadfestar at regjeringa ikkje har hatt kontroll på nasjonal tryggleik og beredskap. Ho peikar òg på at regjeringa fekk beskjed om salet 15. desember i fjor.

– Meldingane forsterkar inntrykket av at Høgre ikkje har teke salet på alvor og vurdert sikkerheitslova før saka sprakk i media. Det vitnar om eit medvitslaust forhold til tryggleik og beredskap. Statsministeren er øvste ansvarleg for tryggingsarbeidet og må svare for korleis dette kunne skje, seier ho.

– Meldingane frå UD kan ikkje forståast som noko anna enn eit klarsignal til Rolls-Royce om at salet ville gå gjennom, slik både forsvarsministeren og Næringsdepartementet òg sa i februar, føyer ho til.

– Løyst annleis

Heller ikkje Arbeidarpartiets Anniken Huitfeldt er imponert over handteringa til statsministeren av saka. I den siste munnlege spørjetimen i Stortinget før påske pressa ho Solberg på saka.

Solberg vedgjekk då at saka kunne vore løyst annleis.

– Det er viktig å gå igjennom og sjå på erfaringane frå salet med Bergen Engines. Det er regjeringa ganske audmjuk på at vi må gjere, sa ho frå Stortingets talarstol.

(©NPK)