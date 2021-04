Solberg seier kommunikasjonsstrategien av og til er vanskeleg

innenriks

Under pressekonferansen onsdag ettermiddag understrekar Solberg at ho forstår kritikken frå opposisjonen om at dei ulike utsegnene om kva ein skal følgje med på av R-tal, smittetal og innleggingar, kan forvirre folk.

– Det er vanskeleg for oss av og til. Det er masse medieoppslag kvar dag, alle her spør oss og alle andre om synspunkt og så kjem det ulike oppslag. Så er det ikkje alle som har lese heile saka, eller ser alle atterhalda som er med, og då kan kommunikasjonsstrategien vere litt vanskeleg. Det kan eg forstå Jonas Gahr Støres kritikk av, seier Solberg.

– Samtidig er det litt prisen for at vi har vore så opne, legg ho til.

Ho seier det er bra at ein har høyrt litt usemje i pandemien, og at folk ser at ein seier litt ulike ting.

– Men det har ei kommunikasjonsmessig utfordring for å få bodskapen ut til folk, det er det ingen tvil om, seier Solberg.

(©NPK)