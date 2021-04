SV om avgraderingsnekt i Frode Berg-saka: – Regjeringa tviheld på hemmeleghaldet

innenriks

Heile rapporten er gradert etter sikkerheitslova, og i eit brev til Stortinget viser Bakke-Jensen til nasjonale tryggingsinteresser i avslaget for ein offentleg kortversjon, skriv VG.

Folk flest får dermed ikkje vite om EOS-utvalet har avdekt kritikkverdige forhold i saka. EOS-utvalet er Stortingets kontrollutval for dei hemmelege tenestene.

Det vekte oppsikt då Forsvarsdepartementet valde å hemmelegstemple heile rapporten, sjølv om EOS-utvalet sjølv ønskte mest mogleg offentlegheit om innhaldet.

Vil tvinge fram avgradering

SVs Freddy André Øvstegård, som sit i Stortingets særskilde komité i saka, meiner hemmeleghaldet er unødvendig.

– Eg reagerer sterkt på at regjeringa tviheld på hemmeleghaldet og hindrar den opne og demokratiske kontrollen av etterretnings- og tryggingstenestene våre. Hemmeleghaldet er unødvendig, EOS-utvalet er tydeleg på at det vi har bede om avgradering av, ikkje er skadeleg å vise fram. Her gøymer regjeringa seg bak hemmeleghald fordi det er behageleg, seier han.

Øvstegård seier det no vil bli aktuelt for Stortinget å tvinge fram avgradering gjennom eit vedtak.

– Eg trur dessverre det blir nødvendig, og at SV må ta til orde for det, seier han.

Høyring neste veke

Heller ikkje Frode Berg har fått lese rapporten om si sak. Den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han sat nesten til to år i fengsel før han vart benåda i november 2019.

Berg har erkjent at han var i Russland på oppdrag frå E-tenesta, men har fortalt at han følte seg pressa til å utføre oppdraget.

Førstkommande måndag skal det haldast ei lukka høyring på Stortinget. Der vil både noverande og dåverande forsvarsminister stille. Også EOS-utvalet og E-tenesta vil vere representert.

(©NPK)