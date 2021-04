Regjeringsutval foreslår «betydeleg skeivfordeling» av vaksinar

innenriks

«Dersom målet med vaksinasjonen er færrast mogleg døde og sjuke for landet som heilskap, vil det vere riktig med betydeleg skjevdeling til fordel for område der man forventar et høgt smittenivå framover», skriv ekspertutvalet i tilrådingane sine til regjeringa i samband med gjenopningsplanen.

Utvalet blir leidd av professor Steinar Holden.

Regjeringa har allereie innført skeivfordeling av vaksinar til område med høg smitte, men skeivfordelinga har vorte kritisert for å vere for moderat.

– Jo lenger tid det tek før ein slik målretta vaksinestrategi blir gjennomført, desto større blir kostnadene i form av større helsetap og større tiltaksbyrde for landet sett under eitt, skriv Holdenutvalet.

Dei påpeikar at dersom ein skeivfordeler, vil vaksinen først bli gitt til dei befolkningsgruppene som har størst risiko for alvorleg helsetap, og dermed størst behov for vern.

– Gevinsten ved å dempe smittespreiinga vil òg vere størst i område med høgt smittenivå. Ved breiare målsetjingar som også tek omsyn til tiltaksbyrda, blir argumentet forsterka for tidleg tildeling av vaksinar til område med strenge tiltak, konkluderer utvalet.

(©NPK)