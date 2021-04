Raymond Johansen: Klokt av regjeringa å ikkje setje konkrete datoar for gjenopning

innenriks

– Vi er langt unna gjenopning. Det er klokt at regjeringa ikkje set nokon konkrete datoar for når ulike tiltak kan lettast på, seier byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Utan mindre smitte og fleire vaksinerte blir det vanskeleg for Oslo å lette på tiltaka, meiner han. Johansen etterspør i tillegg eit gjenopningsprogram som møte dei store utfordringane pandemien etterlèt seg.



– Oslo kjem til å slite med mange permitterte, høg arbeidsløyse og bedrifter i konkursfare i lang tid. Skulebarn vil ha kunnskapshol som må tettast, og mange vil kjenne på psykiske påkjenningar av langvarige restriksjonar.

Johansen synest det er godt å høyre at regjeringa vil gi alle over 18 år første vaksinestikk i juli.

– Alle signal om auka fart på vaksinasjonen er etterlengta i ein by som Oslo som har levd lengst med dei strengaste restriksjonane og den største smittefaren.

Byrådet er òg positive til å bruke av massetesting for å halde skular opne. Dei har planar om å starte med dette på fleire vidaregåande skular i byen.

Det vil ikkje bli lagt fram ein gjenopningsplan for Oslo denne veka eller den neste.

– Byrådet vil studere gjenopningsplanen nøye og komme tilbake med eigne planar for Oslo, kommenterer Johansen.

