Overlege Holme om EMA-uttale: – Andre byrjar å skjønne no

– Vi er overtydde om at det er vaksinen som har utløyst dette. Det er det ingen tvil om, og det byrjar andre å skjønne no òg, seier han til Dagbladet.

Overlegen ved OUS påpeikar at forskingsteamet ved Rikshospitalet som han leier, såg samanhengen allereie for tre og ei halv veke sidan. No må EU oppdatere lista over biverknadene av vaksinen, meiner han.

Tysdag vart det kjent at vaksinesjef Marco Cavaleri i Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har uttalt i eit intervju med den italienske avisa Il Messaggero at han no meiner det er ei klar kopling mellom AstraZenecas vaksine og blodpropptilfella. Men EMA har ikkje offisielt konkludert i saka.

