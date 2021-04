Guldvog: Ikkje realistisk med nullstrategi

innenriks

I eit oppdragssvar frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) blir ein «Zero Covid»-strategi lagt fram som eit mogleg alternativ for Noreg framover, skriv NRK. Men det er ikkje realistisk no, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi har vel ikkje vurdert det som realistisk å gjere eit linjeskifte på det no, men det er klart at det kan diskuterast, seier han.

Strategien inneber at det i ein fem vekers tid blir nesten heilt og fullt stengt ned. Tiltaka vil då vere endå strengare enn det som var etter 12. mars i fjor.

New Zealand og Australia blir trekt fram som land som har lykkast med denne strategien. Noreg har gått for ei litt anna retning, der ein held epidemien under kontroll på eit lågt nivå.

– Når vi planlegg for neste pandemi, så vil vi nok òg i endå sterkare grad sjå på moglegheitene for å bruke ein sånn nullstrategi, seier Guldvog.

(©NPK)