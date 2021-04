Gjenopningsplan for Oslo kjem ikkje med det første

innenriks

Det vil verken bli lagt fram ein gjenopningsplan for Oslo denne veka eller den neste, skriv kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune i ein e-post til NTB.

Det er ikkje gjenopning som no står på dagsordenen, då Oslo har for høge smittetal og for låg vaksinasjonsgrad per no, understrekar ho.

Det siste døgnet er det registrert 314 nye tilfelle av covid-19 i Oslo, noko som er 84 fleire enn snittet den siste veka.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) seier at Oslo vil starte med å opne det som sist vart stengt ned, og han peikar på at kommunen vil lette på tiltaka baklengs, skriv Aftenposten.

Gjenopninga av Oslo er svært avhengig av korleis smitte- og vaksinasjonssituasjonen utviklar seg, påpeikar han. Johansen vil ikkje setje ein konkret dato, då dette kan føre til falske voner.

– Vi er nøydde til å sjå på påskeferien og konsekvensane av han. Etter kvar ferie har vi sett at ferien har ført til ekstra smitte. Då blir det veldig gale å seie at det vi eigentleg driv med no, er gjenopning, seier han.

Det første som vil bli gjenopna, er for barn og unge, seier han. Men framleis må detaljane i gjenopningsplanen snikrast på plass, seier Johansen.

– Det er ikkje nødvendigvis heilt slik at fordi serveringsbransjen har vore lenge stengt, så skal dei opne sist. Det har vi enno ikkje teke heilt stilling til, seier han.

(©NPK)