Gjenopningsplan for Oslo kan komme neste veke

innenriks

Men då tek han atterhald om at smittesituasjonen utviklar seg i riktig retning, skriv Aftenposten. Han vil ikkje setje ein konkret dato, då dette kan føre til falske voner.

– Vi er nøydde til å sjå an påskeferien og konsekvensane av han. Etter kvar ferie har vi sett at ferien har ført til ekstra smitte. Då blir det veldig gale å seie at det vi eigentleg driv med no, er gjenopning. Men eg håpar vi kan komme med litt meir konkret om korleis rekkjefølgja på gjenopninga i Oslo blir neste veke, seier Johansen til avisa.

