Framleis fleire stengde fjellovergangar

Folk vart oppmoda av Vegtrafikksentralen til å utsetje heimreisa frå påskeferien til tysdag på grunn av uvêr. Onsdag varslar meteorologane framleis kraftig vind og snøfokk på fjellet i Sør-Noreg. Onsdag morgon melder Vegtrafikksentralen på Twitter at det framleis er fleire fjellovergangar i Sør-Noreg som er stengde.

Riksveg 7 over Hardangervidda vart onsdag formiddag opna for normal trafikk. E16 over Filefjell, E134 Haukeli og Hemsedalsfjellet (riksveg 52) vart opna tysdag.

Det er kolonnekøyring på fylkesveg 50 Aurland-Hol og riksveg 13 Vikafjellet.

Fylkesveg 53 Tyin-Årdal og riksveg 15 Strynefjellet er framleis stengde.

I Innlandet er fylkesveg 27 Venabygdsfjellet stengt, og det same er fylkesveg 51 Valdresflya.

I nord er det kolonnekøyring på fylkesveg 98 over Ifjordfjellet på grunn av uvêr.

