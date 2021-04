innenriks

– Av pasientar diagnostisert med lungekreft i 2019 fekk 22,4 prosent behandling som inkluderte immunterapi, fortel Lena Holmström i Kreftregisteret.

Fleire lungekreftpasientar får immunterapi som behandling, anten åleine eller i kombinasjon med anna behandling, som stråling eller cellegift.

I Helse vest og i Helse Midt-Noreg har bruken av immunterapi auka frå 6 prosent i 2015 til 25 prosent i 2019. Det svarer til ei firedobling i delen pasientar som har fått tilbod om immunterapi over fem år.

Kreftregisteret har samtidig sett på andre trekk i utviklinga av medikamentell kreftbehandling i dei to regionane.

– Mellom anna ser vi at delen som får medikamentell kreftbehandling, er lik for kvinner og menn. Delen som får den typen behandling, er størst i aldersgruppa 50–69 år, noko lågare blant dei i 70-årsalderen, og blant dei over 80 år er medikamentell kreftbehandling mindre vanleg, seier Holmström.

(©NPK)