FHI positive til vaksinesertifikat

innenriks

– Vi har ikkje gjort noka endeleg utgreiing av det, men vi er positive til å ta i bruk vaksinesertifikat, seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Ho legg til at det er eit krevjande spørsmål, men at det handlar om rettferd.

– Nokon vil ha fått vaksine, og andre ikkje. Det er spørsmål om rettferd, og det er spørsmål om kva ein kan opne for i private samanhengar og kva ein kan opne for i offentlege samanhengar, seier ho.

Stoltenberg noterer at utviklinga av vaksinesertifikat i stor grad skjer i EU, og at Noreg må ta omsyn til det EU kjem fram til. Ho seier ho reknar med at FHI saman med Helsedirektoratet snart får i oppdrag å greie ut bruk av vaksinepass.

– Vi meiner vaksinesertifikat sannsynlegvis har sin plass, og at det absolutt bør sjåast på korleis det kan brukast på ein god måte.

Søndag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringa jobbar med utviklinga av vaksinesertifikat saman med EU. Det vil vere ein kombinasjon av vaksinestatus og teststatus.

(©NPK)