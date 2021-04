Aavitsland: Talet på innleggingar meir avgjerande enn smittetal

innenriks

Måndag uttalte assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at talet på daglege smittetilfelle måtte liggje under 200 per dag før ein i det heile kunne vurdere ei gjenopning. Aavitsland peikar på talet på innleggingar som ein like sentral faktor.

– Vaksinasjon skal først og fremst verne mot alvorleg sjukdom. Når vi utover våren får verna dei som er mest utsett for alvorleg sjukdom, må vi særleg følgje talet på innleggingar. Klarer vi å redusere talet på innleggingar betydeleg frå rundt 200 per veke i dag, skal vi ikkje sjå oss blinde på smittetala, skriv Aavitsland i ein e-post til NTB.

Kan opne opp lokalt og utanfor Austlandet

Han legg til at vaksinasjon vil påverke smittespreiinga, som igjen kan hjelpe på smittetala. Det er òg betydelege forskjellar mellom kommunane.

– Nokre få kommunar på Austlandet står for 75–85 prosent av alle tilfelle og sjukehusinnleggingar. Dermed ligg det an til at ein kan lette på tiltak i mesteparten av landet elles, skriv Aavitsland.

Nakstad seier til NTB tysdag at uttalen hans om 200 daglege smittetilfelle, først og fremst handlar om ei nasjonal gjenopning.

– Dette er ikkje vedteken politikk, men eit resonnement meint å illustrere kor mykje mindre risiko det er for nye smittebølgjer dersom smittenivået allereie er lågt når ein fjernar nasjonale tiltak, skriv han i ein e-post til NTB.

Smitteplatå

Nakstad forklarer at ei breiare nasjonal gjenopning, med meir kontakt mellom menneske i samfunnet, utvilsamt vil føre til ein smitteauke dersom den skjer før smittetala har falle kraftig. Erfaringane frå pandemien viser at ein berre har klart å halde smittenivået stabilt på nasjonalt nivå når det har lege godt under 200 daglege tilfelle.

– Det har vore to slike platåfasar i Noreg, skriv Nakstad.

Den første slike platåfasen var gjennom mai og over sommaren, då det var færre enn 20 daglege smittetilfelle i snitt i nesten tre månader. Den andre skjedde frå midten av september til midten av oktober, med opp mot 150 daglege smittetilfelle, inntil haustferien og auka importsmitte drog tala oppover.

Ikkje håp for dei unge

Den britiske virusvarianten som no dominerer i store delar av landet, gjer likevel jobben vesentleg vanskelegare.

– Å halde smittenivået stabilt og lågt over tid på desse nivåa var altså mogleg med dei gamle virusvariantane, men ser ut til å vere vesentleg vanskelegare med den britiske varianten, skriv han.

Nakstad åtvarar likevel om at vaksinasjonen ikkje vil ha stor effekt på smittetala blant dei yngre aldersgruppene.

– I praksis må nok ein stor del av den vaksne befolkninga vere vaksinert før vi oppnår reell flokkimmunitet, skriv den assisterande helsedirektøren.

