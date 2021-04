314 nye koronasmitta i Oslo siste døgn

innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 256 nye smitta per dag i hovudstaden.

Smittetala er no høgast i bydelen Alna med 982 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det er registrert 42 nye smitta i bydelen siste døgn. Deretter følgjer bydelane Stovner med 939 og Søndre Nordstrand med eit smittetal på 876.

Smittetala er lågast i Vestre Aker med 215 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Her vart det registrert 14 nye smitta det siste døgnet.

I alt er 29.791 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)