54 av pasientane får respiratorbehandling. Det er fem færre enn dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt onsdag.

269 av koronapasientane er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust, 31 er innlagde i Helse vest, og sju er innlagde i Helse Midt-Noreg.

Det er no over 100.000 personar som har fått påvist koronasmitte i Noreg totalt sidan pandemien starta, viser det førebelse talet på onsdag frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

