Studentar seier nei til fleire jussutdanningar i Noreg

innenriks

Til no er det samla inn nesten 1.500 underskrivar mot at den såkalla gradsforskrifta blir endra slik at andre studiestader enn universiteta i Oslo, Bergen og Tromsø kan tilby master i rettsvitskap. I dag har desse tre universiteta monopol på å utdanne juristar i Noreg.

No planlegg Universitetet i Stavanger, Nord universitet og Universitetet i Agder eigne jussutdanningar, skriv Khrono. Det har fått noverande jusstudentar til å reagere. No har vel 1.450 personar signerte på eit opprop som vart lansert 27. mars: At ei spesialisert mastergrad skal likestillast med og gi dei same rettane, som dagens master i rettsvitskap er svært kritikkverdig, heiter det i oppropet.

Jusstudent Jennifer Brunkow ved Universitetet i Bergen seier til Khrono at det er på tide at studentane blir høyrde i denne saka.

– Sidan endringa faktisk ikkje er vedtekne enno, har vi framleis sjansen til å komme med innspel.

Ho seier ho er bekymra for at skal utdannast for mange juristar, og at dette er dårleg ressursbruk. Ho fryktar òg mangel på kvalifiserte fagfolk.

– Eg meiner at kvantitet, framfor kvalitet sjeldan er ei god løysing. Det bør heller fokuserast på vidareutvikling av dagens studietilbod, i tillegg til tilpassing av studietilbodet, med omsyn til samfunnsutviklinga og behov, seier ho.

