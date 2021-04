Statsministeren orienterer onsdag om den gradvise gjenopninga av samfunnet

innenriks

Statsministeren skal klokka 11.30 i Stortinget for å gjere greie for handteringa av pandemien og strategien for den kommande, gradvise gjenopninga av samfunnet.

Omkring klokka 13, om lag 15 minutt etter utspørjinga og debatten i Stortinget, inviterer statsministeren til pressekonferanse om same tema. Den finn stad på Statsministerens kontor.

På pressekonferansen vil også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vere til stades.

Måndag sa assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB at Noreg må godt under 200 nye koronatilfelle per døgn før ein kan vurdere å opne opp samfunnet. Same dag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at første trinn i gjenopninga av samfunnet kan komme i gang i slutten av mai.

Måndag 29. mars sa Solberg at vaksineprognosane er gode for sommaren, og at ho håpa at store delar av samfunnet kan opne før september.

(©NPK)