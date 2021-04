NHO: – Vi går ikkje til IMF for å hente anslag for norsk økonomi

innenriks

Det internasjonale pengefondet (IMF) har auka vekstprognosane sine og trur verdsøkonomien får ein vekst på 6 prosent i 2021.

IMF anslår samtidig at Noregs bruttonasjonalprodukt fall med 0,8 prosent i fjor. Etter ein vekst på 3,9 prosent i år ventar dei ein noko større auke til neste år: 4 prosent. Direktør for samfunnsøkonomi Øystein Dørum i NHO vil likevel ikkje gi IMFs noregstal stor merksemd.

– Det eg vil seie om anslaga deira for Noreg, er at vi går ikkje til IMF for å hente anslag for norsk økonomi. I IMFs auge er vi eit lite og ubetydeleg land. Den eventuelle inngangen for Noreg er at det er bra at det går godt med den internasjonale økonomien, seier han.

IMF meir optimistiske

Tala for verdsøkonomien frå IMF er omtrent like med tala NHO la fram i mars.

– For 2021 hadde vi tru på ein økonomisk vekst med 5,6 prosent. IMF har 6 prosent blank. Det er sånn sett kliss likt, så ja vi kjenner oss igjen i tala frå IMF. Men dei er nok endå meir optimistiske enn det vi er. Grunnen til det, er nok situasjonen i USA, for etter at vi kom med prognosen vår, har det vorte annonsert ein stimuleringspakke i Amerika som bidreg til å løfte anslaga, seier Dørum.

Han peikar òg på at USA har komme lenger med vaksinasjonen sin.

Arbeidsløysa bit seg fast

Samtidig som at Noregs bruttonasjonalprodukt er anslått å bli 3,9 prosent i år, så vil arbeidsløysa ifølgje IMF bite seg fast på rundt 4 prosent. Av erfaring meiner Dørum at arbeidsløysa her til lands har lettare for å gå opp enn ned.

– Midlane for å kjempe mot dette, er til dels å ha målretta kompetansebygging for dei som er i arbeidsløysekøen, og dessutan å få fart på økonomien i bedriftene, slik at dei har bruk for arbeidskraft. Eit anna middel er å gi særskilde lønnstilskot for å få folk tilbake i jobb så raskt som mogleg. Stiller ein med ein ryggsekk, så må ein på ein eller anna måte bli kompensert for han, seier han.

