FHI har ikkje detaljrekna på vaksineplanen utan AstraZeneca

– Vi har førebels ikkje teke AZ-vaksinen ut av planane våre og derfor ikkje rekna detaljert på det, skriv overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) i ein e-post til NTB.

Seinast 31. mars uttalte Aavitslands kollega, smitteverndirektør Geir Bukholm, at vaksinasjonen av den vaksne befolkninga ville bli forseinka med totalt litt over ei veke dersom ein tok AstraZeneca heilt ut av bruk. 16. mars sa han til Aftenposten at vaksinasjonen kunne gå raskare utan AstraZeneca-vaksinen.

På grunn av moglege biverknader som inkluderer blodpropp, har Noreg sett vaksinasjon med AstraZenecas koronavaksine, Vaxzevria, på pause sidan 11. mars. Ei ny vurdering skal gjerast 15. april. Begge FHIs vaksinescenario sidan stansen vart innført, har gått ut ifrå at vaksinasjon med AstraZeneca vil bli teken opp att.

Tysdag uttaler vaksinesjefen i EUs legemiddeltilsyn (EMA) at dei meiner det er ein samanheng mellom vaksinen og biverknadene.

