Dette er Støres krav til gjenopninga

– Kontrollen ved grensa må vere komplett. Og det må kraftig forbetring til i testing og sporing, seier Støre til NTB.

Han meiner kontrolltiltak må stå sentralt når statsminister Erna Solberg (H) onsdag legg fram gjenopningsplanen sin for Stortinget.

Støre viser til Aftenposten, som har skrive om korleis importsmitte kan ha bidrege sterkt til den tredje smittebølgja.

– Vi kan ikkje ha ei fjerde bølgje, seier Støre til NTB.

– Derfor må kontroll på importsmitte takast på største alvor.

Testkapasitet

Eit anna spørsmål er kapasiteten til testing og sporing. Her har Arbeidarpartiet etterlyst ei kraftig opptrapping.

– Eg trur det er naudsynt for å kunne gjenopne med tryggleik, seier Støre.

Ifølgje han gjeld dette både laboratorietestar, hurtigtestar og etter kvart sjølvtestar. Støre etterlyser òg regelendringar for å gjere det lettare å ta i bruk sjølvtestar.

Noko av det Ap-leiaren fryktar mest, er at gjenopninga skal skje på ein slik måte at smitten kjem ut av kontroll igjen og Noreg må stengje ned på nytt.

Slik veksling er svært krevjande, åtvarar han.

– Eg trur ikkje ein skal undervurdere at folk er slitne, seier Støre.

Han viser til korleis helsetoppane no snakkar om at smitten må godt under 200 tilfelle per dag før gjenopninga kan starte for fullt, og at vi kanskje må vente heilt til slutten av mai før dette kan skje.

– Dette har vart lenge, og for mange trur eg det er tungt å høyre.

Vil ha ny vurdering av krisehjelpa

Støre trur òg at den økonomiske krisehjelpa må gjennomgåast på nytt, spesielt viss den noverande nedstenginga held fram lenge.

Han trur nye grep kan bli naudsynte både for permitterte og arbeidslause, for kriseramma bedrifter og for menneske som har fått psykiske helseproblem.

– Viss det no blir fleire veker og kanskje månader med nedstenging i viktige sektorar, så må vi sjå igjennom om dei ordningane vi har, treffer godt nok, seier Støre.

Han meiner regjeringa òg bør gå raskast mogleg tilbake til strategien med å slå ned smitteutbrota lokalt.

– Når eg spør ordførarar rundt om i landet, så seier alle at ein må variere regionalt i lys av smittesituasjonen. Ein er i stand til å gjere lokale vurderingar, og det er best for legitimiteten og truverdet at tiltaka speglar situasjonen regionalt, seier Støre.

– Viss det er fare for utbrot i heile landet, kan nasjonale tiltak vere påkravd. Men eg trur det er viktig å komme tilbake til at ein kan gjere lokale vurderingar, seier han.

