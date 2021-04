Bodø lettar på koronatiltak – vurderer å opne ein-til-ein-tenester

innenriks

Formannskapet er innkalla til møte onsdag der dei skal ta stilling til om den lokale forskrifta om ein-til ein-tenester som vart innført 18. mars, skal opphevast, heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Det betyr at til dømes frisørar kan opne igjen frå den datoen formannskapet bestemmer.

– Dette er ei trinnvis opning som vi no gjer fordi Bodø-folk har vore flinke, og at vi no har langt lågare smittetal enn vi hadde i perioden før påske, seier ordførar Ida Pinnerød.

Ho understrekar at dei framleis må halde seg til nasjonale tiltak.

– Men slik situasjonen er i Bodø no, kan vi lette på dei strengaste lokale tiltaka, legg ho til.

