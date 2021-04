21 nye smittetilfelle i Drammen

innenriks

For 16 av tilfella er smittevegen kjend, medan han førebels er ukjend for dei siste fem.

Det førre døgnet var talet på smitta 25.

– Vi må ikkje la oss lure av dei høge smittetala vi har hatt dei siste vekene, til å tru at vi har låge smittetal no. 21 tilfelle på eitt døgn er framleis for høgt. Det er ingen tvil om at vi framleis har ein stor jobb framfor oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune, seier kommuneoverlege John David Johannessen i ei pressemelding på nettsidene til kommunen.

Dei siste 14 dagane er det påvist 457 nye smittetilfelle i Drammen.

(©NPK)