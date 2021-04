«Sinnataggen» utsett for hærverk – blir fjerna mellombels

innenriks

I ei pressemelding opplyser Vigelandsparken at nokon natt til tysdag har prøvd å sage over høgre ankel på skulpturen.

– «Sinnataggen» blir derfor no fjerna frå brua for undersøkingar og konservering. Så snart arbeidet er gjort, vil han bli plassert tilbake til plassen sin, står det i meldinga.

«Dette er skadeverk på eit freda kulturminne, og forholdet vil bli meldt til politiet» står det vidare.

– Vi ønskjer at publikum skal ha nær tilgang til kunsten til Vigeland, og det er veldig synd at dette skjer. Vi håpar å få løyst saka raskt og at skulpturen kjem tilbake til brua så snart som mogleg, seier Jarle Strømodden, museumsleiar i Vigeland-museet.

Liten og sint

Også tidlegare har Vigeland-skulpturen vorte utsett for uønskte hendingar. Mellom anna har den vesle sinte guten vorte tilsølt med måling fleire gonger.

Første gong var i 1947, og i 1995 gjekk ein gjeng taggarar laus på statuen med sprayboksar. I 2006 vart han måla kvit, og året etterpå vart statuen måla rosa. I mai 2012 vart den illsinte vesle gutestatuen tilgrisa med raud oljemåling.

I mai 2004 måtte den vesle guten leggjast på operasjonsbordet etter ein skade i ankelen. Det er ikkje klart om skaden då var eit resultat av hærverk.

Stolen

«Sinnataggen» har òg tidlegare vorte stole frå plassen sin i parken, natt til 1. januar 1992. Den gong vart skulpturen funnen igjen og sett tilbake på plass, men då med ein ekstra bolt i foten for å hindre gjentaking.

Skulpturen førestiller ein liten, sint gut og blir rekna som den mest kjende skulpturen til Gustav Vigeland. «Sinnataggen», som er støypt i bronse, vart montert som éin av 58 skulpturar på Broen i skulpturparken i 1940.

Vigeland modellerte bruskulpturane frå 1925 til 1933. Dei var nokre av dei første skulpturane som vart monterte i Vigelandsparken.

