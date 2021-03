Virke trur folk vil bruke påska til å bestille utanlandsferie i sommar

innenriks

Innan midten av juli skal alle over 18 år ha fått den første dosen sin med koronavaksine, ifølgje det nye vaksinescenarioet som Folkehelseinstituttet (FHI) kom med tysdag.

Ei fullvaksinert befolkning står sentralt i spørsmålet om når landet kan opnast igjen og når ein kan vende tilbake til ein litt meir tilnærma normal kvardag.

– Vi veit at reiselysta er stor og at mange lengtar etter utanlandsferie med sol og varme. For dei fleste av oss byrjar det å bli lenge sidan sist, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

I Virkes undersøking Reisepuls, som vart presentert på starten av året, svarte 56 prosent at sjansen for at dei vil bestille ei reise til utlandet aukar om dei sjølv har teke vaksine.

– Det er ingen tvil om at Europa førebur seg på at vi skal kunne reise på tvers av dei europeiske grensene denne sommaren. Det såkalla vaksinepasset er eit døme på det, seier ho.

Ho peikar på at typiske turistland som Hellas og Spania prøver å leggje til rette for at dei skal kunne ta imot reisande denne sommaren. Mellom anna prioriterer Hellas vaksine til turistdestinasjonar, seier Bergmål.

– Når også Noreg no vil få opp tempoet på vaksinasjonen, ser det lovande ut for soltørste nordmenn denne sommaren, seier leiaren i Virke Reiseliv.

