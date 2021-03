UD varslar Stortinget om hittil ukjend kontakt mellom UD-saksbehandlar og Rolls-Royce

innenriks

«Kontakten hadde ikke karakter av saksbehandling, men statusoppdateringer og informasjonsformidling. Kontakten på Messenger kan i sum gi et inntrykk av at UD har hatt en mer aktiv og koordinerende rolle enn det som var tilfelle», skriv Utanriksdepartementet (UD) og Justis- og beredskapsdepartementet i eit brev til Stortinget tysdag.

Ifølgje dialogen på meldingstenesta Messenger på Facebook, som Bergens Tidende/E24 har fått innsyn i, fekk den eksportkontrollansvarlege i Rolls-Royce beskjed frå ein saksbehandlar i seksjonen for eksportkontroll i Utanriksdepartementet om at salet av Bergen Engines til det russiske selskapet TMH International neppe kunne stansast med norsk lov.

Meldingane vart sende 8. januar i år.

Regjeringa vil stanse salet

Tysdag førre veke varsla justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Stortinget om at regjeringa vil bruke tryggingslova til å stanse salet av Bergen Engines etter sterkt press frå Stortinget. Grunnen er at dei fryktar at militær og strategisk viktig teknologi og kompetanse vil hamne på russiske hender, fordi ein går ut frå at TMI-eigarane har nære band til Kreml og president Vladimir Putin.

I forklaringa for Stortinget viste justisministeren til at UD 15. desember i fjor fekk ein e-post frå eksportkontrollansvarleg i Rolls-Royce. E-posten inneheldt eit vedlegg som omtalte eit planlagt sal av Bergen Engines til TMH.

«Saken ble i første omgang formidlet i eksportkontrollsporet, men gjelder overføring av eierskap til en utenlandsk aktør, noe som faller utenfor eksportkontrollregelverket», heitte det i forklaringa.

– Ikkje uttrykk for haldninga til norske styresmakter

I brevet til Stortinget tysdag skriv UD og Justisdepartementet at det var den eksportkontrollansvarlege i Rolls-Royce som tok initiativet til kontakten med UD-saksbehandlaren på Messenger, og at den kom i tillegg til den formelle kommunikasjonen.

«Kommunikasjonen var ikke uttrykk for norske myndigheters holdning til prosessen.», heiter det.

BT/E24 har prøvd å få saksbehandlaren i UD i tale, men har ikkje fått svar.

Dei skriv vidare at omfanget av kontakten ikkje var kjent for seksjonsleiinga, avdelingsleiinga eller den politiske leiinga, utanom ei melding frå saksbehandlaren til Rolls-Royce 29. januar. Innhaldet var heller ikkje klarert og den delen av kommunikasjonen som inneheldt arkivverdig dokumentasjon, vart heller ikkje journalført.

«Saksbehandleren skulle i stedet kun ha vist vedkommende videre til relevante departementer, etter at det innledningsvis ble avklart at dette ikke var en eksportkontrollsak og at den ikke skulle saksbehandles i UD», skriv departementa.

Utanriksministeren vart informert fredag

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide seier til BT/E24 at ho først vart kjend med Messenger-meldingane fredag. Stortinget har no fått ei utskrift av meldingane.

