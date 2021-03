Treningssentera i Bergen får opne dørene igjen

innenriks

I helga vedtok byrådet i Bergen i all hast å stengje alle treningssentera i byen på grunn av mistanke om smittespreiing på eit tosifra tal treningssenter.

Stenginga skulle vare til midten av denne veka, då det skulle gjerast ei ny vurdering av saka. No får dei altså likevel halde ope, men med ei sterk oppmoding om å følgje rettleiaren til bransjestandarden for oransje nivå.

– Byrådet har under heile pandemien understreka at det ikkje er ønskjeleg å innføre strengare tiltak enn det som er nødvendig. Det inneber at vi no vil opne for trening med strenge reglar, seier helsebyråd Beate Husa (KrF) i ei pressemelding.

Den siste perioden har 30 personar som har vore på eitt eller fleire treningssenter, testa positivt, utanom enkeltutbrotet som oppstod på senteret Crossfit Bryggen.

R-talet i Vestland fylke har no stige til 1,9, ifølgje vekerapporten frå Folkehelseinstituttet.