No vil regjeringa opne for kortare fagskuleutdanning

– Fagskulane er ein viktig del av utdanningstilbodet vi har her i landet. Ved å fjerne minstegrensa for omfanget av fagskuleutdanninga opnar vi for at fagskulane kan utvikle endå fleire relevante, kortare og meir fleksible tilbod som er tilpassa både dine, mine og behovet i arbeidslivet, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

I tillegg foreslår regjeringa ei presisering av kunnskapsgrunnlaget for fagskuleutdanninga.

– Vi må stille dei same krava til kunnskapsgrunnlaget ved fagskular som vi gjer for universitet og høgskular, utan at vi skal gjere dei heilt like. Medan utdanningar ved universitet og høgskular skal vere forskingsbaserte, skal fagskuleutdanningane vere praksisnære og byggje på yrkesfaglege prinsipp og standardar i dei bransjane studentane skal ut i, seier Asheim.

