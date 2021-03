Minst ni barn med korona har fått intensivbehandling

innenriks

Tal frå Norsk intensiv- og pandemiregister viser at åtte barn har fullført intensivbehandling. For tida får eitt barn slik behandling på Haukeland universitetssjukehus, noko som gjer at det samla talet er minst ni.

– Det er ofte litt andre grunnar til at barn med korona hamnar på intensiven. Mange av dei som har vorte innlagde, har hatt mild covid-19-sjukdom, men nokre veker seinare fått ein kraftig immunreaksjon. Då har dei vorte overvakte og behandla med immundempande på intensiven, seier overlege Reidar Kvåle til avisa.

Ifølgje Kvåle har eit mindretal av dei åtte tidlegare intensivinnlagde barna trunge respiratorbehandling.

Eitt tilfelle i Ullensvang

Rundt ein firedel av alle intensivinnlagde i aldersgruppa 0–20 år har hatt underliggjande sjukdommar. Det er langt færre enn blant det samla talet intensivinnlagde.

Tysdag kveld opplyste Ullensvang kommune i Hardanger at eit barn er lagt inn på sjukehus med covid-19 som følgje av koronautbrotet i kommunen.

Ullensvang har innført lokal koronaforskrift etter at det er registrert tolv koronatilfelle den siste tida. Alle arrangement både innandørs og utandørs blir forbode. Det gjeld òg religiøse arrangement og samlingar.

Samtidig må treningssenter, symjehallar, museum og kultur- og underhaldningsstader halde stengt. Forskrifta varer fram til tysdag 6. april klokka 18.

Høgast smittetrykk blant ungdom

I alt er 21.755 personar under 19 år smitta i Noreg sidan pandemien braut ut, ifølgje tal frå FHI. Det utgjer 23 prosent av det samla smittetalet.

FHIs siste vekerapport peikar på at det er aldersgruppa 13 til 19 år som hadde flest smitta i forhold til befolkningstalet, med 207 per 100.000.

Etter påske skal studentar og elevar i utsette kommunar testast kvar veke. Noreg har dei siste månadene sikra seg fleire millionar hurtigtestar for å kunne utføre massetestinga.

Helsedirektør Espen Nakstad sa til NRK førre veke at det er viktig å finne smitteførande barn og ungdommar før dei rekk å smitte medelevane og medstudentane sine.

