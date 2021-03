Mange kommunar søkjer ikkje om midlar til ekstra sommarskule

innenriks

– Dette er ei moglegheit for elevar frå 1. til 10. klasse til å få ein arena der dei kan delta i sosiale og kulturelle aktivitetar og få fagleg påfyll, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) som understrekar at sommarskulen ikkje er erstatning for skulen, men eit viktig supplement.

Regjeringa har løyvd 500 millionar kroner til kommunane som skal arrangere sommarskulen. 228 av kommunane har søkt tilskot. Dei skal lage eit tilbod til sommaren for elevane. Men det er opp til kommunane om bestemte elevgrupper skal prioriterast.

Regjeringa pålegg ikkje lærarane å jobbe til sommaren. Dei oppmodar kommunane å tilsetje studentar som treng sommarjobb.

Melby seier at strenge smitteverntiltak fleire stader har gjort at mange elevar har hatt eit skuleår med heimeopplæring og undervisning på raudt nivå. Målet er at sommarskulen skal kompensere for nokre av dei faglege og sosiale følgjene som pandemien har hatt for barn og unge.

Det skal vere gratis for barna å gå på sommarskulen.

– Vi har heile tida vore opptekne av at barn og unge skal skjermast mest mogleg gjennom pandemien. Dette gjeld særleg dei sårbare barna. Eit slikt gratistilbod gjer at alle elevar kan delta på likt grunnlag, seier Melby som er glad for dei kommunane som ønskjer å opprette eit sommartilbod.

Det er mogleg for fleire kommunar om å søkje. Kommunane som har søkt om tilskot får etter kor mange grunnskuleelevar dei har. Fordelinga blant dei 228 kommunane er lagt ut hos Utdanningsdirektoratet.

Oslo kommune har fått over 54 millionar kroner til sommarskulen, medan Røyrvik kommune har fått 50.000 kroner.

(©NPK)