LO-leiaren ser bort frå Vedum som statsminister

innenriks

Overfor TV 2 trekkjer ho samtidig Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fram som ein god representant for partiet sitt.

– Det er tydeleg at han har klart å få ein god oppslutnad. Så kjenner eg han ikkje som person, så det håpar eg å få høve til framover, seier Følsvik.

Ho fortel at signala frå LOs tillitsvalde er at dei ønskjer ei regjering sett saman av Ap, SV og Sp. Følsvik er tydeleg på at Ap bør ha statsministervervet.

– Jonas Gahr Støre er ein dyktig politikar, han står solid planta i sosialdemokratiske tradisjonar og verdiar, og han er ein mann med lang erfaring. Han vil bli ein veldig bra statsminister, seier LO-leiaren.

(©NPK)