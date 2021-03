innenriks

– Demokratane er det første og største antiglobalistiske partiet i Noreg. Organisasjonen er i kraftig vekst og blir no bygd til eit slagkraftig riksparti. No stadfestar partiet at det stiller til val i alle 19 valfylke i september 2021, skriv Demokratane i ei pressemelding.

Partiet skriv vidare at dei snart skal lansere det nye partiprogrammet sitt.

